İran Turizm Bakanı Irak'taki tarihi yapı Taq Kasra'yı ziyaret etti

Irak'ın ev sahipliğinde düzenlenen Kadim Medeniyetler Forumu'na katılmak üzere Bağdat'a giden İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zerğami, tarihi bina Taq Kasra'yı ziyaret etti.

Bakan Zerğami İranlı mimarların eserlerinden olan Tag Kasra'nın restore edilmesi konusunda İran'ın Irak'a yardımcı olamaya hazır olduğu belirtti.

Sasani Dönemi’nden kalan Pers Anıtı kalıntıları, Taq Kasra’yı oluşturur. Ctesiphon Kemeri adıyla da bilinen yapı, Salman Pak kasabasının yakınlarında yer almaktadır. Dünyanın en büyük tuğla kemerlerinden biri olan Taq Kasra, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yapı olarak bilinmektedir.