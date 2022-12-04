İran yapımı kısa film Türkiye’de ödüle layık görüldü

Türk medyasına göre, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalin kapanış töreni, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törende, festivale katılan 273 film arasından finale kalan 24 eserin bazı sahneleri izletildi.

Başkanlığını oyuncu Mehmet Aslantuğ'un yaptığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mehdi Parizad'ın yönettiği "It Builds a Life" birinci, yönetmen Adar Baran Deger’in çektiği "Soğuk" ikinci, Feyzi Baran ile Kamil Kahraman’ın çektiği “Bu da mı gol değil!” belgeseli üçüncü, Emre Sefer’in yönettiği "Babamın Öldüğü Gün" dördüncü ve Amil Mamibeyli'nin yönettiği "Tremble" beşinci seçildi.

Festival, TRT Kurdi tarafından yayınlanan Dengbej Bingöl Özel Programı ile sonra erdi.