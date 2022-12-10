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10 Ara 2022 14:56

İran'dan Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak bildirisine tepki

İran'dan Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak bildirisine tepki

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak bildirisine tepki gösterdi.

Cemşidi'nin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Çinli meslektaşlar, Suudi Arabistan ve ABD'nin Suriye'de IŞİD ve El Kaide terör örgütlerini desteklediğinde ve acımasız askeri saldırganlıkla Yemen'i yerle bir ettiğinde, İran'ın bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörizmin doğu ile batıya yayılmasını önlemek için teröristlerle savaştığını unutmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Önceki gün Yemame Sarayı'nda, Veliaht Prens ve Başbakan Prens Muhammed bin Selman'ın katılımıyla, Kral Selman ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında Suudi Arabistan-Çin zirvesi gerçekleştirilmiş, zirveninin ardından ortak bildiri yayınlanmıştı.

News Code 1906355

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