Bağdat'ta İran ile Irak'ın turizm potansiyeli ele alındı

Başbakan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında arkeoloji ve tarih ile ilgili konular ele alındı ve ortak deneyimler paylaşıldı.

Açıklamada, “Sudani, İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zerğami'yi kabul etti ve görüşmeye İran Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık da katıldı." denildi.

Turizm Bakanı İzzetullah Zerğami, Irak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu'na katılmak üzere 4 Aralık'ta Bağdat'a gitmişti.

Foruma Yunanistan, Çin, Mısır, İtalya, Peru, Bolivya, Ermenistan ve Meksika'dan temsilciler katıldı.