İran Turizm Bakanı'ndan Bağdat'a ziyaret

Zerğami, Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanlık Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhad Nimetullah Hüseyin ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık tarafından karşılandı.

Bakan Zarğami, Bağdat Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"Bu forum İran ile Mısır arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur mu?" sorusuna Zarğami, "Mısır kadim ve değerli bir medeniyete sahiptir. Bu forumda kadim medeniyetlere yakışan faydalı görüşmelerin yapılmasını umuyoruz." cevabını verdi.

Bağdat, Kadim Medeniyetler Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Forumda Yunanistan, Çin, Mısır, İtalya, Peru, Bolivya, Ermenistan ve Meksika'dan temsilciler yer alıyor.