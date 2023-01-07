Çinli büyükelçiden 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması hakkında açıklama

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İran ile Çin arasında "25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın sadece siyasi bir boyutu yok, film yapımı ve sinema, iki ülkenin kültürel mirasının korunması, turizm, sağlık, kültür ve öğrenci değişimi gibi konuları da kapsıyor" dedi.

Chang Hua, "İran ve Çin arasındaki ilişkiler bu anlaşmanın imzalanmasından sonra eğitim ve kültür alanında arttı. Çabamız siyasi ilişkileri güçlendirecek kültürel ve yapıcı diplomasidir" ifadesini kullandı.

Kültürel ve siyasi diplomasinin ve İran-Çin ilişkisinin son yıllara bağlı olmadığına değinen Chang Hua, "İki ülke arasındaki ilişkiler geliştirilse her iki taraf için de olumlu sonuçlar bekleyebiliriz." ifadelerinde bulundu.