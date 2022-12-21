Riyad, Tahran ile müzakereleri sürdürmeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2. Bağdat konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"2. Bağdat konferansına Irak'a desteğimi yeniden teyit etmek için katıldım. Bu toplantı sırasında Umman, Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları dahil olmak üzere bazı mevkidaşlarımla görüşme fırsatım oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu görüşmede ülkesinin İran'la müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi."

