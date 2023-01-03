Şehit Süleymani suikastının failleriyle ilgili soruşturma sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle İnstagram sayfasından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Üç yıl önce bugün, ABD'nin çaresiz başkanı ve ekibi, uluslararası yasalara karşı iğrenç bir eylemde bulunmaya karar verdiler.

Siyonist Rejim de hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki Bağdat Havalimanı'nda terör cinayeti yapma talimatını verenleri ve bu suikastın faillerini adaletin önüne çıkarmak için ciddi takibe devam ediyor."