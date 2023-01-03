Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle Tahran Musallası'nda anma töreni düzenlendi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, hükümet yetkilileri ve askeri komutanlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Şehit General Kasım Süleymani'yi anma töreninde konuşma yaptı.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Süleymani'yi saygıyla yad eden Reisi, "Şehit Süleymani terörizim ve küresel istikbara karşı mücadelenin kahramanıydı. General Süleymani, Amerika'nın dünyadaki sözde güçlü imajını kırdı. O bölgede İslami kimliğini yeniden canlandırmak için çalıştı." dedi.

'General Süleymani’nin amacı bölge halkını zulümden kurtarmaktı'

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran’ın bölgesel faaliyetleri ile ilgili bazı iddiaların tersine General Süleymani’nin amacı bölge halkını zulümden kurtarmaktı." ifadesini kullandı.

Amerika ve İslam Devrimi’nin düşmanlarına seslenen Reisi, şunları kaydetti:

"General Süleymani daha önce sizin zorbalık ve kötü eylemlerinize karşı durup bölgede direniş gücünü nasıl yaratmışsa bugün de aziz vatan evlatları Şehit Süleymani'nin yolunu izleyerek size karşı duracaktır."

Cumhurbaşkanı Reisi, General Süleymani suikastının faillerinden intikam alınacağını belirterek, “Amerikalılar intikam konusundan vazgeçmeyeceğimizi bilmeli. Şehit Süleymani'nin intikamı kesinlikle alınacak. Cinayetin failleri ve katilleri rahat bırakmayacağız.” diye konuştu.

Zeynep Süleymani: Yetkililer Şehit Süleymani'nin yolunu izlemeli

ABD tarafından katledilen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani de, “Bugün tüm yetkililer General Süleymani'nin yolundan gitmeli ve fedakarlıkla vatandaşların sorunlarını gidermelidir.” dedi.

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı: Şehitlerimizin intikamını kesinlikle alacağız

Törene konuşmacı olarak katılan Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Hacı Ebu Fedek ise, General Süleymani suikastıne değinerek, "Düşmanın suikast eylemine başvurması bu şehitlere karşı hezimete uğradığını gösteriyor. Bu şehitlerin intikamını almak hepimizin boynunun borcudur. Eski ABD başkanı (Trump) kolay kolay uyuyamaz. Şehitlerimizin intikamını kesinlikle alacağız." açıklamasını yaptı.