İran ve Kazakistan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı düzenleniyor

Bu toplantı 25 ve 26 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanının başkanlığındaki kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan İran heyetibankacılık, ulaşım ve transit, tarım, ülke dışı tarım, ticaret hacminin artırılması, enerji, liman işbirliği gibi çeşitli alanlarda önemli işbirliği konularını ele almak için bu hafta Kazakistan'ı ziyaret ederek birkaç işbirliği anlaşmasına imza atacaktır" dedi.

17. İran ve Kazakistan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı geçtiğimiz yıl Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.