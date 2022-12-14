Kazakistan: İran’a daha fazla petrol gönderilecek

Basın mensuplarına konuşan Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, ülkesinin petrol ihracatı için alternatif yollar arayışında olduğunu söyledi.

Inbusiness haber sitesine göre, Kazakistan'ın swap anlaşması kapsamında İran'a daha fazla petrol göndermeyi planladığını açıklayan Bolat Akçulakov, ülkesinin Çin'e de petrol ihracatını artırmak istediğini söyledi.

İki ülke arasında imzalanan swap anlaşması kapsamında, Kazakistan petrolü ülkenin Aktau limanından tankerlerle İran'ın kuzey limanlarına getiriliyor ve oradan da Tebriz ve Tahran'daki rafinerilerine taşınıyor. İran da aynı miktarda petrolü Fars Körfezi'nden yurt dışına ihraç ediyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Haziran ayında Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke bakanları, "transit taşımacılığın geliştirilmesi, enerji, kültürel, tarım, ticari-ekonomik alışverişler ve diğer alanları kapsayan 9 mutabakat zaptı imzaladı.