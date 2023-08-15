  1. Ekonomi
15 Ağu 2023 08:30

İran-Türkiye ekonomik ilişkileri Ankara’da ele alındı

İran-Türkiye ekonomik ilişkileri Ankara’da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi’nin Ankara’da Türk yetkililerle yaptığı görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Üst düzey ekonomik bir heyetin başlanlığında Ankara’da bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

Seferi bu görüşmede İran ve Türkiye arasındaki çeşitli ticari, ekonomik, yatırım, ulaştırma ve transit, sınır ticareti ve enerji alanlarındaki işbirliğine değinerek, iki ülke üst düzey yetkililerinin hedeflediği 30 milyar dolar tutarındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut engellerin kaldırılmasına vurgu yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayarak, Türk tarafının ortak toplantılara ve özellikle Ortak Ekonomi Komisyonu düzenlenmesine hız vermeye hazır olduğunu açıkladı.

News Code 1910980

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