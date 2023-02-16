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16 Şub 2023 12:10

Ermenistan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik

Ermenistan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan tarafına sunduklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Bakü'ye ilettiklerini ifade etti.

Paşinyan, yaptığı açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşması ve ilişkilerin tesis edilmesine yönelik çalışmaların bir sonraki aşamasını dün tamamladı ve tekliflerimiz Azerbaycan tarafına sunuldu" dedi.

Paşinyan, tekliflerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarına da teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Başbakan, Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1907699

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