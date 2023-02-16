Ermenistan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Bakü'ye ilettiklerini ifade etti.

Paşinyan, yaptığı açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşması ve ilişkilerin tesis edilmesine yönelik çalışmaların bir sonraki aşamasını dün tamamladı ve tekliflerimiz Azerbaycan tarafına sunuldu" dedi.

Paşinyan, tekliflerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarına da teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Başbakan, Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik