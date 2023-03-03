Paşinyan: Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde umut verici işaretler var

Başbakan Paşinyan Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine hazır olduğunu ve 90’lı yıllarından beri Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatılan Ermenistan-Türkiye devlet sınırınınz tamamen açılması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

İkili ilişkilerde bazı ümit verici adımların atıldığını da ifade ederek Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasında direkt hava kargo taşımacılığı yasağının ocak ayında kaldırıldığını hatırlatarak, sınırın en kısa zamanda üçüncü ülke vatandaşlarına açılmasını temenni etti.

Ermenistan Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde Prag'da bir araya geldiğini ve ilişkilerin normalleşmesi olasılıklarını ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’deki yıkıcı demremin ardından yaşanan gelişmelere değinerek Başbakan Paşinyan şu ifadeleri dile getirdi:

"Son yıkıcı depremin ardından Ermenistan hızlı tepki verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp başsağlığı diledim ve desteğimizi sundum. Ardından etkilenen bölgelere insani yardım ve kurtarma ekibi gönderdik. 30 yıldır kapalı olan sınır köprüsünden iki insani yardım konvoyunun Türkiye'ye girdiğini belirtmek büyük önem taşıyor. Kurtarma ekibimiz aynı köprüden Ermenistan'a döndü. Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti, mevkidaşı ile görüştü ve ilişkileri tamamen düzenlemeye hazır olduğumuzu yeniden teyit etti. Son temaslar elbette tamamen insani nitelikte olsa da, siyasi sonuçları da görmekten mutluluk duyacağız."