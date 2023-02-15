Ermenistan Dışişleri Bakanı Türk mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu

Bakan Mirzoyan öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti adına bir kez daha yıkıcı depremde hayatını kaybeden binlerce insanın ailelerine, Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerini iletti ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Mirzoyan, “Halkımın tarihinin en acı sayfalarından biri 1988 yılında yaşanan Spitak'ın yıkıcı depremiydi ve Türkiye'de binlerce aileye yaşatan bu keder bizim için yabancı değil. Benzer doğal afetler ve boyutları devlet sınırlarını aşarak evrensel trajediler haline geliyor. Ve dünya bunların üstesinden gelmek için birleşik bir cephe ile hareket etmelidir. Uluslararası toplumun, gezegenin herhangi bir yerinde meydana gelen bir insani krize kayıtsız kalmaması gerektiğine inanıyorum. Ermenistan hükümeti, bu yıkıcı depremin hemen ardından Türkiye'ye kurtarıcı ve insani yardım göndermeye karar verdi.”dedi.

Bakan Mirzoyan, Ermeni kurtarma görevlileri çalışmalarını ve genel olarak Ermenistan’ın desteğini takdirle karşılayan Türk mevkidaşına teşekkür etti.

Ermeni Bakan sözlerinin devamında “Ermeni kurtarıcılarımızın meslektaşlarıyla işbirliği içinde en önemli şeyi yapmayı başardıkları ve bu durumda insanların hayatlarını kurtardıkları için çok mutluyum.” ifadesini kullandı.

Cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan Ermenistan-Türkiye sınırının Adıyaman'a giden insani yardım malzemeleri yüklü Ermeni TIR’larına açılmasını sembolik olarak değerlendiren Mirzoyan,” Dün akşam kara yoluyla Ermenistan'dan Türkiye'ye gönderilen ikinci insani yardımın da depremden etkilenen Adıyaman halkına çok yakında ulaşacağını belirtmek isterim.” açıklamasını yaptı.

Bugünkü görüşmenin can alan felaket nedeniyle olduğunu belirten Mirzoyan “Ancak bu zor zamanda Türkiye'de bulunduğum için Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgede barışı tesis etmeye ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin tam olarak normalleşmesine, diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve Türkiye- Ermenistan arasındaki sınırın tamamen açılmasına hazır olduğunu ve arzusunu bir kez daha teyit etmek isterim.” sözlerine ekledi.

Kaynak: Ermeni Haber