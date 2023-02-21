Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı depremi görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'deki depremlerin sonuçlarının giderilmesi ve imar planları ele alındı.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay merkezli depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı bildirildi.