İran, Arap parlamenterlerin Suriye ziyaretinden memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Arap Parlamentolararası Birliği heyetinin Suriye ziyaretini değerlendirdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Arap ülkeleri ile Suriye ilişkilerindeki açılım İslami dayanışma yolunda olumlu bir adımdır.

Aslında bölge ülkeleri, yabancı güçlerin iradesine bakmaksızın bağımsız bir ulusal yaklaşım ve gerçekçi tutum benimseyerek sorunlarını diyalog ve bölgesel mekanizmalar yoluyla çözebilir."

Arap Parlamentolararası Birliği heyetinin Suriye ziyareti

Üst düzey Arap parlamenterlerden oluşan bir heyet pazar günü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriyeli miletvekilleri ile görüştü.

Irak, Ürdün, Filistin, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri meclis başkanlarının yanı sıra Umman ve Lübnan'dan temsilciler, Arap Parlamentolararası Birliği'nden bir heyetin parçası olarak Suriye'ye gitti.

Görüşmeler, Suriye'deki çatışma nedeniyle on yılı aşkın süredir Suriye'nin Arap dünyasında yalnızlaştırılmasının ardından buzların çözüldüğüne dair bir işaret olarak görüldü.

Devlete bağlı SANA haber ajansının aktardığına göre Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi "Biz Suriye'siz yapamayız ve Suriye de geri dönebilmesini umduğumuz Arap çevresi olmadan yapamaz" diye konuştu.