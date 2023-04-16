Yemen’den ateşkes görüşmeleriyle ilgili açıklama

Al Masirah TV kanalına göre, El-Meşat’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yemen Yüksek Siyasi Konseyi toplantısına Yüksek Siyasi Konsey üyeleri, meclis başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı ile dışişleri ve savunma bakanları katıldı.

El-Meşat toplantıda yaptığı konuşmada, Suudi ve Umman heyetiyle son günlerde yapılan görüşmelerin sonuçlarını "olumlu" olarak nitelendirdi ve “Görüşmelerde Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni bir müzakere turu yapılmasına karar verildi.” dedi.

İşgalci koalisyon ve ABD’ye uyarıda bulunan Mehdi el-Meşat, “Onlar askeri çatışmaları yeniden başlatmayı ve barış adımlarını engellemeyi düşünüyorsa, Yemen’in eli daha güçlü olduğunu belirtmek isterim.” ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantıda hazır bulunanlar, Umman'ın Yemen halkı için onurlu bir barışın tesis edilmesindeki önemli ve yapıcı rolünü takdir ederek, esirlerin Yemen'e dönüşünü kutladı ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.