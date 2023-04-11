Suudi Arabistanlı Büyükelçi, Sana ziyaretinin amacını açıkladı

Sana ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Al Cabir, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğrafı da yayımladı.

Büyükelçi Al Cabir, paylaşımında "Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki krizin sona ermesi için yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak ve 2021'de başlattığı girişimin desteklenmesi adına Umman'dan bir heyetle Sana'yı ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir takasının desteklenmesi ve ülkedeki krizin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirildiğini aktaran Al Cabir, ülkesinin, siyasi ve ekonomik krizlerde Yemen'in yanında olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, dün akşam Meşat ve Abdusselam ile barışın tesis edilmesi konusunu görüşmüştü.