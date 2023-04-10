Yemen'de barış görüşmeleri başladı

Arap medyasına göre, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin düzenlemeleri görüşmek üzere San’a'da bulunan Suudi ve Umman heyetleri dün Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat ile görüştü.

Meşat, yürüttüğü arabuluculuktan, görüş ayrılıklarını giderme konusundaki pozitif rolünden ve tüm Yemen halkının arzuladığı barışın tesisi için sarf ettiği çabadan ötürü Umman'a minnettar olduklarını dile getirdi.

Meşat ayrıca, Yemen halkının özgürlük ve barış özlemini gerçekleştirecek adil ve onurlu barıştan yana olduklarını yineledi.

Suudi Arabistan heyetinin başkanı da Yemen'de barış ve istikrarı desteklemesinden ve barışın tesisi için yürüttüğü çalışmalardan ötürü Umman'a teşekkür etti.

Görüşmede Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile bazı yetkililer de hazır bulundu.