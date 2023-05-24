Umman Sultanı İran'ı ziyaret edecek

Arap medyasına göre; Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Pazar günü (28 Mayıs) Tahran'a geliyor.

Umman Sultanı'na İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik edecek.

İbrahim Reisi-Heysem bin Tarık görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı telefonda görüştü.

İran-Umman ilişkilerinin ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapıldı.

Umman halkı ve hükümetinin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Reisi, Umman ile ilişkilerin İran dış politikasındaki özel yerine dikkat çekti.