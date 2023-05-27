Umman Sultanı yarın Tahran’da resmi törenle karşılanacak

Umman Sultanı'na İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik edecek.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, başkent Tahran’daki Saadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılanacak.
İbrahim Reisi-Heysem bin Tarık görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı telefonda görüştü.
İran-Umman ilişkilerinin ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapıldı.
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