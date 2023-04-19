Reisi, Umman Sultanı ile Filistin’i görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said ile telefonda görüştü.

İran-Umman ilişkilerinin ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapıldı.

Umman halkı ve hükümetinin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Reisi, Umman ile ilişkilerin İran dış politikasındaki özel yerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist Rejim’in Filistin halkına yönelik devam eden barbarca eylemlerini kınayarak "Hiç şüphesiz tüm İslam ülkelerinin ortak işbirliği ve fikir birliği Siyonistlerin saldırganlığının durdurulmasında ve Filistin milletinin yasal haklarının gerçekleştirilmesinde etkili olacaktır.” dedi.

Umman Sultanı da telefon görüşmesinde, İran ile ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptı.

Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said, Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı kınadı ve "Biz her zaman duruşumuzun arkasındayız. Filistinlilerin yasal hakları gerçekleşene kadar Filistin konusunda ısrarcıyız.” diye konuştu.