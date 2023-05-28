  1. Türkiye
28 May 2023 08:31

Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye bugün sandık başına gitti. 

Seçmen, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapıyor.

60 milyon 721 bin 745 seçmen için 191 binden fazla sandık kuruldu. Ülke genelinde oy verme işlemi 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona erecek. Gümrük kapıları ve havalimanlarında da aynı saatte oy verme işlemi tamamlanacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

News Code 1909515

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