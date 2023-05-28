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28 May 2023 14:28

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı İran'a gelecek

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı İran'a gelecek

İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Mehdi Rahimi, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov'un Salı günü Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Mehdi Rahimi, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov'un Salı günü Tahran'a geleceğini duyurdu.

Rahimi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Umman Sultanı Tahran yolunda. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı da Salı günü İran'a gelecek.

Yakında diğer önemli konuklar da İran'a gelecek. Bu ziyaretlerin neden gerçekleştiği ve nasıl bir etkisi olacağı hakkında soru işaretleri olanalar, komşularla ticaretin artma sürecine ve bölgedeki gelişmelere bir göz atsınlar."

News Code 1909530

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