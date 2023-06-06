  1. Spor
6 Haz 2023 14:04

İddia: Benzema da Suudi Arabistan yolcusu

İddia: Benzema da Suudi Arabistan yolcusu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in 14 yılın ardından yolları ayırma kararı aldığı 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

Real Madrid'in Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü futbolcusu Karim Benzema'nın gelecek sezon itibarıyla 3 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad renklerine bağlanacağı öne sürüldü.

AFP'ye konuşan bir kulüp yetkilisi imzaların atıldığını aktardı.

News Code 1909711

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