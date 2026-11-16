Paris’teki “La Filmothèque du Quartier Latin” Sineması, 20 Kasım - 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Abbas Kiyarüstemi’nin eserlerine adanmış özel bir programa ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında, Kiyarüstemi’nin İran Çocuk ve Gençlik Düşünce Kuruluşu’ndaki ilk sinematografik deneyimlerinden, İran ve Fransa sinemasındaki ikonik yapımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kısa ve uzun metrajlı filmlerinden oluşan özel bir seçki izleyiciyle buluşacak.

Çocuk ve Gençlik Düşünce Kuruluşu yapımları olan “Arkadaşımın Evi Nerede?” ve "Hayat ve Hiçbir Şey"in yanı sıra Kiyarüstemi’nin daha az bilinen kısa filmleri ve eserleri de bu programın önemli bir kısmını oluşturuyor.

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri; “Arkadaşımın Evi Nerede?”, “Hayat ve Hiçbir Şey” ve “Zeytin Ağaçları Altında” filmlerinin gösterimi olacak. Bu yapımlar, dünya sinemasında “Üçleme” olarak tanınmaktadır.

Kiyarüstemi, bu üç filminde de insani ve şiirsel bir bakış açısıyla İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin köylerindeki yaşamı anlatırken; dostluk, sorumluluk, aşk, ölüm, umut ve yaşamın sürekliliği gibi temaları işlemektedir.