İranDışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, diğer bakanlar ve üst düzey heyet üyeleriyle birlikte Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif, EİT zirvesi vesilesiyle ülkeye teşrif eden bakanlara "hoş geldin" dileklerini ileterek, bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi ve komşu ülkeler ile bölge arasındaki ekonomik, ticari ve ulaşım ilişkilerinin geliştirilmesi için üye ülkelerin geniş kapasitelerinden yararlanılmasının önemine dikkat çekti.

EİT üyesi dışişleri bakanları da Pakistan'ın ev sahipliğinden ve 30. toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak; çok taraflı iş birliklerinin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun genişletilmesi gerektiğini vurguladılar.

Bakan Erakçi ise görüşmede, EİT üyesi ülkelerin sahip olduğu önemli kapasitelere değinerek; bölgesel iş birliklerinin ekonomik, ticari, ulaşım ve transit alanlarında güçlendirilmesini, sürdürülebilir kalkınma ve bölgenin uluslararası dengelerdeki konumunun yükseltilmesi için bir gereklilik olarak nitelendirdi. Erakçi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yoldaki her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.