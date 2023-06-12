Çin'den ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran bahanesiyle bazı Çin şirketleri ve vatandaşlarını yaptırım listesine almasına karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü bugün Pekin'de yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu yaptırımlarının mesnetsiz olduğunu ve Çin şirketleri ile vatandaşlarının meşru çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, Çin şirketleri ve vatandaşlarının meşru çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan 7 kişi ve 6 kuruluştan oluşan bir satın alma ağının yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze programında kilit rol oynayan kişi ve kuruluşların hedef alındığı iddia edildi.