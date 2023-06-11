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11 Haz 2023 13:48

İran'ın 'Hayvanat Bahçesi'ne Çin'den ödül

İran'ın 'Hayvanat Bahçesi'ne Çin'den ödül

İranlı sinemacı Nefise Zare'nin yönetmenliğini yaptığı 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film, Çin'de düzenlenen 12. BISFF Uluslararası Film Festivali'nden ödül kazandı.

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film Çin'de düzenlenen 12. BISFF  Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film seçilerek ödüle layık görüldü.

Bu festival 18-28 Kasım 2022'de Pekin'de düzenlenmişti. Festivalin kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Rana, hayvanat bahçesindeki hayvanlar arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo."

News Code 1909790

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