İran'ın 'Hayvanat Bahçesi'ne Çin'den ödül

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film Çin'de düzenlenen 12. BISFF Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film seçilerek ödüle layık görüldü.

Bu festival 18-28 Kasım 2022'de Pekin'de düzenlenmişti. Festivalin kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Rana, hayvanat bahçesindeki hayvanlar arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo."