Hindistan, ABD’nin "NATO+" teklifini reddetti

ABD’nin Hindistan’a “NATO+”ya katılma teklifiyle ilgili olarak, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bu mekanizmaya katılma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Subrahmanyam Jaishankar, 8 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin dünyayı gözlemlemesi için tek model olan “NATO modelinin” Hindistan’a uygun olmadığını vurguladı.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, NATO’ya katılımın Hindistan-Rusya ilişkilerini bozmakla kalmayıp, Hindistan’ı ABD’nin başlattığı çatışmalara katılmaya zorlayacağı ve ABD’nin “uşağı” haline getireceği belirtildi.

Hindistan’da yayın yapan WION kanalının internet sitesinde yer alan makalede, Hindistan’ın NATO’yla yapılan işbirliği dolayısıyla büyük bedeller ödeyeceği savunuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bu ayın sonlarında ABD’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: CRI