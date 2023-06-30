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30 Haz 2023 12:14

Meksika'da sıcak hava nedeniyle 112 kişi öldü

Meksika'da sıcak hava nedeniyle 112 kişi öldü

Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda etkili olan rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

Sıcak hava dalgası nedeniyle Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 olmak üzere toplamında 112 kişinin öldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Euronews'a göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador aşırı sıcaklardan ölümlerin arttığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu öne sürerek bunun kendi yönetimine karşı yürütülen bir olumsuz medya kampanyası olduğunu iddia etti.

News Code 1910144

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