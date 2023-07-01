CIA'in şefi Ukrayna'da temaslarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış istihbarat teşkilatı CIA'in Direktörü William Burns'ün, kısa süre önce temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gittiği bildirildi. AFP haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ziyareti sırasında Burns'ün Ukrayna istihbaratı temsilcileri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini ve Burns'ün Rusya karşısında Ukrayna'nın kendini savunması için istihbarat alanında Kiev'i desteklemeye devam edileceğini vurguladığını aktardı.

Burns'ün ziyaretinin, Rus paralı asker ordusu Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'in Moskova'ya karşı kalkışma girişiminden önce gerçekleştiği de adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Ukraynalı yetkililer, Rusya işgali altında olan bölgelerin geri alınması ve sene sonunda ateşkes için pazarlıklar yapılmasına başlanmasına kadar olan planlarını da Burns ile paylaştı.

Kaynak: DW Türkçe