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2 Ağu 2023 14:27

Güney Kore'de sıcak hava nedeniyle 23 kişi öldü

Güney Kore'de sıcak hava nedeniyle 23 kişi öldü

Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Yonhap haber ajansının itfaiye yetkililerine dayandırdığı habere göre, Güney Kore'de bu yaz yaşanan sıcak hava dalgasından kaynaklanan ölü sayısı 2 kişi daha artarak 23'e yükseldi.

Bu yılki ölümlerin, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 7 ölümden üç kattan fazla arttığı belirtildi.

Ölenlerin çoğunun, bunaltıcı sıcakta dışarıda çalışan yaşlı çiftçiler olduğu ifade edildi.

Sıcak hava dalgası en çok, sıcak çarpması ölümlerinin 10'a ulaştığı güneydoğu Kuzey Gyeongsang eyaletinde etkili oldu.

Güney Kore, ülkenin birçok yerinde gündüz sıcaklıkları 35 santigrat derece civarında kaldığı için son zamanlarda şiddetli bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

News Code 1910753

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