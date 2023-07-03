İran ve İsviçre bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci, İsviçre İnsani Diyalog Merkezi Müdürü David Harland ile görüştü.

Görüşmede Libya ve Yemen'deki son siyasi ve insani durum ele alındı.

Taraflar Libya ve Yemen'de toprak bütünlüğünün korunması ve ihtilafların siyasi olarak çözülmesi gerekliliğini vurguladılar.

Haci, uluslararası toplumun Yemen krizinin insani boyutlarına dikkat etmesinin yanı sıra bu ülke halkı üzerindeki ekonomik ambargonun kaldırılması ve ateşkesin sağlanması için yardım talebinde bulundu.