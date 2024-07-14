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14 Tem 2024 07:38

İran ve Japonya bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran ve Japonya bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci, Japonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kentaro Fujimoto ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci, Tahran’ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kentaro Fujimoto ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede uluslararası düzenin oluşumundaki mevcut eğilimleri incelerken, Soğuk Savaş döneminden geçiş ve Soğuk Savaş sonrası dönemden çıkış ve çok kutuplu bir sistemin oluşması konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, Siyonist rejimin Gazze halkına, Lübnan’ın güneyine, Suriye'ye ve Kızıldeniz'e uyguladığı soykırıma ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

Haci bu görüşmede, “Bölgesel gelişmeler Gazze krizinin çözümüne bağlı. ABD yönetiminin siyasi, hukuki, askeri-silah ve mali boyutlarda tam desteğini alan Siyonist rejimin suçları sürdüğü sürece; bölgede barış ve huzur umudu yok” dedi.

News ID 1918513

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