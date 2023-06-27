İran-Norveç ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere Tahran'a gelen Norveç Dışişleri Bakanlığı Bölgesel İşler Genel Müdürü Vebjorn Dysvik, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler özellikle Filsitan ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Bölgesel İşler Genel Müdürü Dysvik, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede Yemen meselesi ele alınmıştı.



