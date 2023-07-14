Putin: Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerilim artırır

Putin, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin sona ermesinden bir gün sonra gazetecilere açıklamalarda, "NATO üyeliğinin Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağına eminim. Genel olarak bu adım dünyayı daha hassas bir yer haline getirir ve uluslararası arenadaki gerilimi artırır" dedi.

Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik topyekun işgali girişimini başlatmasında gösterdiği gerekçelerden biri Kiev'in NATO üyeliğini önlemekti.

Perşembe yaptığı açıklamalarda Kiev'in Batı'dan uzun menzilli füze talebine de değinen Putin, "Bu silahlar hasar verir ancak kullanıldıkları çatışma alanlarında kritik bir şeyler olmuyor. Aynısı yabancı ülkelerin yaptığı tanklar için de geçerli" diye konuştu.

Putin, "Yeni silahların teslimatı sadece durumu daha da kötüleştirir. Ateşe benzin dökülür" dedi.

NATO üyeleri Vilnius'ta yayımlanan bildiride, "Ukrayna'nın geleceği NATO'da" dese de net bir takvim sunmayı ve Kiev'e davet vermeyi reddetti.

Kaynak: T24