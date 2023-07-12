  1. Dünya
  2. Avrupa
12 Tem 2023 12:35

NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplanıyor

NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplanıyor

NATO-Ukrayna Konseyi, NATO liderleri ve Zelenskiy'nin katılımıyla bugün toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak bu toplantıdan Kiev'in beklentisi, İttifak'a bir an önce üye olabilmek.

DW Türkçe'ye göre, daha önce oluşturulması kararlaştırılan NATO-Ukrayna Konseyi ilk toplantısını bugün (Çarşamba) TSİ 14.00'da yapacak. Litvanya'nın başkenti Vilnius'un ev sahipliğinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde toplanacak olan Konsey'in kuruluş toplantısına, İttifak'a üye ülke devlet ve hükümet başkanları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO-Ukrayna Konseyi'nin amacının, transatlantik güvenlik konusunda "aynı göz hizasında" müzakerelerde bulunmak olduğunu dile getirmişti. NATO ile Rusya arasında da, daha önce benzer bir Konsey faaliyet göstermiş, ancak Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu Konsey iptal edilmişti.

News Code 1910371

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler