NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplanıyor

DW Türkçe'ye göre, daha önce oluşturulması kararlaştırılan NATO-Ukrayna Konseyi ilk toplantısını bugün (Çarşamba) TSİ 14.00'da yapacak. Litvanya'nın başkenti Vilnius'un ev sahipliğinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde toplanacak olan Konsey'in kuruluş toplantısına, İttifak'a üye ülke devlet ve hükümet başkanları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO-Ukrayna Konseyi'nin amacının, transatlantik güvenlik konusunda "aynı göz hizasında" müzakerelerde bulunmak olduğunu dile getirmişti. NATO ile Rusya arasında da, daha önce benzer bir Konsey faaliyet göstermiş, ancak Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu Konsey iptal edilmişti.