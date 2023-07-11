  1. Türkiye
11 Tem 2023 08:29

Erdoğan bugün Biden ile görüşecek

Erdoğan bugün Biden ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile bugün görüşecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi bugün saat 18.00'de yapılacak.

Erdoğan, pazar günü Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

Kritik Nato Zirvesi Litvanya’nın başkenti Vilnius'te bugün başlıyor. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele olacak.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1910336

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