Erdoğan bugün Biden ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi bugün saat 18.00'de yapılacak.
Erdoğan, pazar günü Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.
Kritik Nato Zirvesi Litvanya’nın başkenti Vilnius'te bugün başlıyor. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele olacak.
Kaynak: TRT Haber
yorumunuz