İran'dan 4 ülkenin Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmasına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, 2020'de düşen 752 sefer sayılı Ukrayna uçağı davasınının Kanada, İngiltere, İsveç ve Ukrayna tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşındığına ilişkin olarak bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İran, Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili olarak Kanada, Ukrayna, İsveç ve Britanya tarafından ileri sürülen şikayet ve iddiaları araştırıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı nezdinde ulusal hak ve menfaatlerini korumak için uygun tedbir ve tedbirleri alacağı açıktır.

İran Dışişleri Bakanlığı, iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması amacıyla aşağıdaki içeriklerin duyurulmasını gerekli görmektedir:

-İran, Ukrayna uçağının düşmesinin ardından, kazanın ana nedenini açıklarken, iç yasa ve yönetmelikler ile uluslararası yükümlülükler uyarınca, iyi niyet, şeffaflık ve tam bir ciddiyetle kazanın çeşitli yönlerini açıklığa kavuşturmak için gerekli önlemleri almıştır. Kazanın ardından İran, Ukrayna ve Kanada'dan elliden fazla uzmanın kaza mahalline gitmesi ve ilgili çalışmaları yapması için derhal vize verilmesi de dahil olmak üzere gerekli kolaylık ve yardımı sağladı.

-İran, uluslararası havacılık hukuku çerçevesinde kazanın soruşturulmasından sorumlu bağımsız bir teknik grup oluşturdu ve Fransa, ABD, Ukrayna, Kanada ve Britanya'dan uzmanların katılımıyla hazırlanan ilgili teknik raporunu belirlenen zamanda hazırladı ve ilgili tüm ülkelere ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) gönderdi. Bu rapor, adı geçen uzmanların çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılandı.

-İran kazada hayatını kaybedenleri ailerlerini destekleme ve onları teselli etme konusunda uluslararası standartlar çerçevesinde 150 bin dolarlık bir meblağ belirleyerek, bunun ödenmesini Yol ve Şehircilik Bakanlığına bıraktı. Bu meblağ şimdiye kadar birçok aileye ödenmiştir.

-Tahran Askeri Savcısı hukuki yetkisine göre, ön ve kapsamlı soruşturmalarını ciddiyet, bağımsızlık ve tarafsızlık ile ülkenin yasa ve düzenlemelerine dayanarak yürüttü ve iddianamenin ardından yetkili askeri mahkeme, hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatları ve dava uzmanlarının da katılımıyla tüm sanıklar hakkında adil ve şeffaf bir yargılama gerçekleştirdi.

-Tahran Askeri Mahkemesi, Savcılıkta yürütülen cezai soruşturmaya istinaden, hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu ve davacılar ile avukatlarının ifadelerinin ve sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından Mart 2022'de yirmi duruşma yaparak bir karar yayınladı. Bazı davacıların karara itiraz ettiği belirtilmelidir.

-Davanın yetkili mahkemede ele alınması sırasında İran, iyi niyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, Tahran'daki Ukrayna, Kanada, İngiltere ve İsveç büyükelçiliklerini diplomatik kanallardan mahkeme duruşmalarına katılmaya davet etti.

-İran, ilgili ülkelerle müzakereleri yürütmeye hazır olduğunu her zaman beyan etmiş ve Ukrayna hükümeti ile Kiev ve Tahran'da üç tur müzakere gerçekleştirdi.

-Buna rağmen söz konusu hükümetler İran'ın önerilerini görmezden geldi ve Uluslararası Adalet Divanı'na giderek İran'la müzakere taleplerine bağlı kalmadıklarını ve bu taleplerinin aslında siyasi amaç ve hedeflerini ilerletmek için bir bahane olduğunu gösterdiler."