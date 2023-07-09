İran'dan ABD'ye misket bombası tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya mşsket bombaları gönderme kararının Washington'un savaşı sürdürme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Kenaniayrıca, "Bu eylem, ABD'nin istikrarı bozan eylemlerinin bir başka örneği olarak daha fazla öldürmeye ve yıkıma neden oluyor" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya destek için misket bombası göndereceğini açıklamıştı.

Misket bombası, uluslararası alanda üretimi ve kullanımı yasaklanan silahlar arasında bulunuyor.