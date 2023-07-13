İran ile Zimbabve arasında bir çok alanda işbirliği anlaşması imzalandı

İran ve Zimbabve iş, mesleki sağlık ve güvenlik, iş kazalarının azaltılması, yüksek öğrenim, araştırma, bilim ve teknoloji ve tarım alanlarda işbirliği için bir dizi mutabakat zaptı imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıktı.

Cumhurbaşkanı Reisi Afrika turunun üçüncü durağı olan Zimbabve'de Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında iş, mesleki sağlık ve güvenlik, iş kazalarının azaltılması, yüksek öğrenim, araştırma, bilim ve teknoloji ve tarım gibi alanlarda işbirliği için bir dizi mutabakat zaptı imzalandı.