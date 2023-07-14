Reisi, Afrika ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıkmıştı.

Reisi, Afrika'daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Reisi burada Afrika gezisi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu gezinin amacı İran'ın Afrika kıtasıyla ilgili stratejik derinliğini güçlendirmektir. Bu ülkeler zengin doğal kaynaklara, rezervuarlara, madenlere ve önemli kapasiteye sahip" dedi.

Gezisinin ikinci hedefinin ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyleyen Reisi "İran'ın petrokimya malzemeleri sağlaması karşılığında temel malları alabilmesi için bu ülkelerle takas çalışması planlandı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında, "Dünyanın Batı ile sınırlı olmadığına inaniyoruz, İran tüm dünyayla bağlantı kurmak istiyor, Amerika ve Asya ne kadar önemliyse, Afrika da o kadar önemli"açıklamasını yaptı.