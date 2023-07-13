Reisi: Deneyimlerimizi Zimbabve ile paylaşmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika turu kapsamında bugün üçüncü durağı Zimbabve'ye geçti.

Reisi Harare Havalimanı'nda mevkidaşı Emmerson Mnangagwa tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve Zimbabve ekonomik, tarım, madencilik ve ticaretn gibi alanlarında işbirliği yapabilir ve İran deneyimlerini Zimbabve ile paylaşmaya hazırdır" dedi.

Reisi, "Tüm ülkelerle ilişki kurmak istiyoruz ve elbette tüm ülkeler dediğim kendilerini küresel topluluk olarak adlandıran birkaç batılı ülkeler değil. Asya ne kadar önemliyse, Amerika da o kadar önemli, Afrika da birçok kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlara da değinen Reisi, "Tek taraflılığa ve yaptırımlara karşıyız çünkü ABD yaptırımları bir askeri araç gibi kullanıyor ve bu yaptırımlar sadece halka zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Reisi "İran'ın sağlık, tıbbi malzeme üretimi ve ilaç alanında çok yüksek deneyimlere sahip ve bunlar iki ülke arasındaki işbirliğinin temelini oluşturabilir" diye konuştu.