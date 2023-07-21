İran ve İsveç dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı eylemi ele alındı.

Billström, İsveç hükümetinin Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadığını belirterek, “İsveç Başbakanı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasınde bu eylemin İsveç hükümetinin tutumu olmadığı yer alıyor.” dedi.

Emir Abdullahiyan da İsveçli muhatabına, ne olursa olsun Kuran-ı Kerim'e ve diğer kutsal kitaplara saygısızlık yapılmasını kınadıklarını belirterek, “Bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü kisvesi altında tekrarlanması kabul edilemez.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İsveç hükümetinden nefret ve şiddete yol açan provokatif eylemlere son verilmesini istedi.

Bu olayın failinin tutuklanıp yargılanması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, “Aksi takdirde İsveç, İslam ülkelerinin kararlarını beklemek zorunda kalacak.” diye konuştu.