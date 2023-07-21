İran'da İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı protesto edildi

İran halkı, cuma namazı sonrası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı protesto etti.

Başkentteki İmam Humeyni Cuma Mescidi’nde kılınan cuma namazının ardından Tahran halkı, İsveç, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Tahran'ın yanı sıra ülkenin dört köşesinde yapılan protesto gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık eylemi kınandı.

Yürüyüş sonunda protestocular adına bir bildiri okundu. Bildiride, Müslümanların bu saygısızlığa tek ses olarak tepki göstermesi ve diplomatik kurumların İsveç'le tüm ilişkileri kesmesi gerektiği ifade edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e ikinci kere yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, İslam ülkelerine İsveç mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.