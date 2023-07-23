İran ve Pakistan dışişleri bakanları görüştü

Taraflar bu görüşmede, İsveç'te ve son zamanlarda Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

İki taraf, ifade özgürlüğünün diğer özgürlükleri etkilememesi gerektiğini vurgularken bu tür eylemlerin insan haklarıyla çeliştiğini belirttiler.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bu eylemler, dünyadaki yaklaşık iki milyar Müslümanın duygularını incitmiştir”dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüşmesine değinen Emir Abdullahiyan, bu görüşmede İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bir an önce toplanması gerektiğini önerdiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari de, Emir Abdullahiyan’ın önerisi ile her türlü işbirliğini yürütmeye mutabık kaldığını vurguladı.

Bu tür eylemlerle mücadele edebilmek için İslam ülkelerinin bu konuda kanunlar koymayı gündeme almaları gerektiğini belirtti.