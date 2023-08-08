Vietnam Meclis Başkanı'dan Tahran'a ziyaret

Vietnam Ulusal Meclisi BaşkanıVuong Dinh Hueb ve beraberindeki parlamento heyeti bu sabah İran’a geldi.

Vietnam heyeti Tahran’da Vietnam-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rehimi Cihanabadi ve İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Mücteba Zünnur tarafından karşılandı.

Vuong Dinh Hueb’nin Tahran ziyareti parlamento ve ekonomi toplantıları yapmak, mevkidaşı Kalibaf ile bir işbirliği muhtırası imzalamak ve ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi ve ekonomi bakanı ile görüşmek üzere yapılmaktadır.

Vuong Dinh Hueb ilaveten Tahran’da düzenlenecek İran-Vietnam ilişkilerinin 50. Yıldönümü törenine katılacak.