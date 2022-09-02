Cumhurbakanı Reisi Vietnam Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Vietnam Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Nguyen Xuan Phuc'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Vietnam'ın son yıllardaki ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları, Vietnam halkının birlik ve dayanışması ve kalkınmaya odaklanan sizin gibi liderlerden kaynaklanmaktadır. İran ve Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü arifesinde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerinin derinleşmesini ve ekonomik, siyasi ve kültürel gibi alanlarda işbirliğinin artmasını temenni ediyorum."